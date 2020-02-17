شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإيطالي: لاتسيو يقلب الطاولة على الانتر ويخطف منه مركز الوصافة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 قلب نادي ​لاتسيو​ تاخره امام ضيفه نادي ​انتر ميلان​ بنتيجة 0 - 1 الى فوز 2 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقان لحساب الجولة 24 من الكالتشيو الايطالي.

بهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده الى 56 نقطة وخطف المركز الثاني من الفريق المهزوم انتر ميلان برصيد 54 نقطة بينما بقي يوفنتوس في الصدارة ب 57 نقطة. وتقدم الضيوف اولا في الشوط الاول عبر الانكليزي اشلي يونغ 1 - 0 الا ان ابناء المدرب اينزاغي قلبوا الامور راسا على عقب بهدفي ايموبيلي هداف الكالتشيو من ركلة جزاء وسافيتش ليفوز لاتسيو 2 - 1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإيطالي: لاتسيو يقلب الطاولة على الانتر ويخطف منه مركز الوصافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.