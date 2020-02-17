- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إدارة النصر السعودي تعاقب بيتروس بعد تصريحاته ضد البلطان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
تتفاوض إدارة نادي ساوباولو البرازيلي مع إدارة النصر بخصوص تسديد القسط الأخير من قيمة انتقال اللاعب بيتروس ماثيوس، الذي يبلغ 1.5 مليون دولار، حيث تبلغ القيمة الكلية ستة ملايين دولار.
كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عن خطوة حازمة، سوف يتخذها مجلس إدارة نادي النصر ضد لاعب فريق كرة القدم الأول، البرازيلي بيتروس بسبب تصريحاته ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان.
وفاز أصفر الرياض على أبيضها أمس السبت في الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما أغضب رئيس الأبيض وبالتالي هاجم النصر في تصريحات تلفزيونية، ليرد عليه اللاعب النصراوي.
وصرّح المريسل قائلًا: “إدارة نادي النصر على مسؤوليتي الشخصية لن ترد ولم تظهر في أي بيان أو أي تصريح رسمي، وأنها تعلم أن هناك محاولات لإخراج الفريق من التنافس داخل الملعب”.
وتابع: “تم معاقبة بيتروس وفقًا للائحة الداخلية بعد التصريح الذي أدلى به عقب مباراة الشباب الماضية، وهذه المعلومات حصلت عليها بدقة من داخل نادي النـصر”.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة النصر السعودي تعاقب بيتروس بعد تصريحاته ضد البلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.