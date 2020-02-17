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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب يصدر بيانًا رسميًا ينفي فيه واقعة “الجاليات” ويؤكد: الأزمة لفّقها شخص آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
أصدر نادي الشباب اليوم الأحد بيانًا رسميًا من أجل الرد على قرار هيئة الرياضة، بفتح تحقيق مفصل بشأن أزمة الجنسيات التي حضرت مباراة الشباب أمام النصر، في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.
وخسر الليوث معركة الجولة الـ19 من الدوري لصالح أصفر الرياض بنتيجة 2-4 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.
ونفى الفريق الشبابي الواقعة الأخيرة، بجلبه جالية من الأجانب من أجل ملئ مدرجات الأبيض بالجماهير، مؤكدًا أنّه يعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها لدى الهيئة العامة للرياضة لتحفيز الجماهير وحضور المباريات.
وأشار بيان النادي أنّ الأزمة مثيرة للشك بشكل كبير، فكاميرات التصوير التقطت المشاهد أثناء ركوب الجاليات الوافدة للباصات، حتى وصلت إلى مدرجات الأبيض، مشيرًا إلى أنّ هذه الجاليات رحلت بعد دقائق من بداية المباراة، وبالتالي -كما يرى- الموضوع كان بغاية التصوير فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يصدر بيانًا رسميًا ينفي فيه واقعة “الجاليات” ويؤكد: الأزمة لفّقها شخص آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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