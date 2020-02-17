شكرا لقرائتكم بركات: ثقة اللاعبين في جهاز المنتخب ستكون نقطة التحول للأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بركات مدير الكرة في المنتخب الوطني، أن نجاح أي منظومة تأتي لتواجد الثقة بين جميع أفرادها، وثقة لاعبي المنتخب الوطني سيكون سبب في تحقيق الكثير من البطولات.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن البداية كانت غير جيدة لكنها مع الوقت ستتحسن كثيراً بعودة جميع العناصر المهمة للمنتخب الوطني، ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى الثقة الكبيرة للاعبين في الجهاز الفني للفراعنة لأنه العامل الأساسي الذي يقودنا إلى تحقيق الانتصارات والألقاب.

وقال بركات أن ثابت البطل رحمة الله عليه كان ذو شخصية قوية جداً، وهذا سبب كبير في نجاحه داخل النادي الأهلي على مدار تواجده في مركز مدير الكرة.

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وأضاف أنه لا يتشابه تماماً مع شخصية ثابت البطل في إدارته للكرة، موضحا أن هناك اختلاف في الشخصية، لكنه يسعى دائماً لتواجد الانضباط داخل صفوف لاعبي المنتخب في كل المعسكرات لأنه هو السبب الكبير في النجاح لأي منظومة.

في سياق مختلف أكد محمد بركات أن الأهلي دخل في مفاوضات كثيرة مع نادي السكة من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، وقُبل الطلب بالرفض كثيراً حتى تمت الموافقة في النهاية .

وكشف مدير المنتخب، أن الإسماعيلي قرر انضمامي للأهلي بعد إصرار كبير من مسؤولي القلعة الحمراء، ولازال حب جمهور الإسماعيلي عندي حاجة كبيرة لأن لهم فضل كبير فيما وصلت إليه حتى الآن.