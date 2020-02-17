شكرا لقرائتكم بركات يوضح حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب الوطنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، إن التقرير الطبي الذي تسلمه محمد أبو العلا طبيب الفراعنة من نظيره في ليفربول جاء فيه إن محمد صلاح لن يكون جاهز سوى بـ30% من قوته، وستكون مشاركته مع المنتخب يوجد بها "خطورة" على اللاعب قد تؤدى إلى تفاقم الإصابة مما أدى إلى إجماع داخل الجهاز الفني للمنتخب بعدم تواجده في صفوف المنتخب الوطني بمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وتابع بركات في تصريحات تليفزيونية، أن صلاح سيكون متواجد خلال الفترة المقبلة مع المنتخب قائلا: "صلاح هيكون زعلان من مين؟!.. مافيش الكلام دا كل الناس الموجودة حاليا جديدة، هيكون زعلان مني أنا يعني؟ بالعكس صلاح الفترة القادمة سيكون متواجد، وبالتأكيد هو نجم كبير لمصر نحافظ عليه ويشرفنا في العالم".

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وفي سياق آخر، قال مدير الكرة بالمنتخب الوطني أن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي وأنه استحق التتويج باللقب.

وأضاف: "أن الزمالك خاض المباراة بشكل جيد جداً منذ بدايتها، واستحق تحقيق الفوز الكبير لرغبته القوية لتحقيق اللقب منذ بداية اللقاء، مضيفاً إلى أنه كان الأقوى من الفريق التونسي في الملعب.