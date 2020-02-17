شكرا لقرائتكم شوقي غريب: نعلم جيداً لوائح الفيفا بشأن ضم صلاح.. واختيار القائمة في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أننا نعلم جيداً اللوائح والقوانين الخاصة بشأن ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو خلال الصيف القادم.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية: "أننا لم نتحدث مع صلاح مطلقاً لانضمامه للمنتخب الأوليمبي، ونجهز ملف كامل عن ارتباطاتنا لنقدمه للفريق الإنجليزي ليكون هناك تنسيق كامل بشأن ضمه في الصيف القادم للمشاركة في الأولمبياد، خاصة وأن تواجد صلاح سيكون إضافة مميزة وقوية لمنتخبنا".

وأكمل المدير الفني أن اختيار أسماء المنتخب الأوليمبي سيكون في يوليو المقبل حتى لا نشتت أذهان اللاعبين خلال الفترة القادمة، ولضمان الحصول على الأفضل للانضمام لصفوف المنتخب.

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وأكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن محمد بركات كان له دوراً كبيراً في بطولة افريقيا للشباب ، بمشاركة جميع اللاعبين في البطولة ودائماً كان داعماً لنا .

وختم: "محمد بركات توقع فوزنا بكأس الأمم الإفريقية ومشاركتنا في أولمبياد طوكيو نظراً لثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز في مباريات البطولة الأفريقية، والآداء المميز الذي ظهرنا به .