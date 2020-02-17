شكرا لقرائتكم إيفونا: مشيت من الأهلي غصب عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه يتمنى زيارة مصر قريبًا والظهور في النادي الأهلي، قائلا:" تعاملت في مصر كالملك وأتمنى الفوز على صن داونز والتتويج بأفريقيا".

وقال إيفونا عبر تصريحات تليفزيونية: "مصر وحشتني، ووحشني النادي الأهلي، واللاعيبة كمان، أحلي أيام قضيتها في كرة القدم كانت في الأهلي، ووحشني جمهور الأهلي اللي كان بيتعامل معي كملك".

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وأكد مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا قائلا: "أنا مكنتش عاوز أحترف في الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصيني كان كبير وكان من الصعب رفضه".

وتابع: "كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء، سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا".