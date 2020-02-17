شكرا لقرائتكم إيفونا: مشيت من الأهلي غصب عني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه يتمنى زيارة مصر قريبًا والظهور في النادي الأهلي، قائلا:" تعاملت في مصر كالملك وأتمنى الفوز على صن داونز والتتويج بأفريقيا".
وقال إيفونا عبر تصريحات تليفزيونية: "مصر وحشتني، ووحشني النادي الأهلي، واللاعيبة كمان، أحلي أيام قضيتها في كرة القدم كانت في الأهلي، ووحشني جمهور الأهلي اللي كان بيتعامل معي كملك".
وأكد مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا قائلا: "أنا مكنتش عاوز أحترف في الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصيني كان كبير وكان من الصعب رفضه".
وتابع: "كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء، سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا".
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