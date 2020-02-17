شكرا لقرائتكم السلحدار: باهر المحمدي لم يتمرد.. والأهلي اذا أراده عليه التفاوض مع إدارة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أدهم السلحدار، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته بعد الفوز أمام الرجاء المغربي. Advertisements وتابع: "الأهلي اذا أراد التعاقد مع باهر المحمدي يفاوض إدارة الإسماعيلي". وأتم: "الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي في الدوري وأخطاء التحكيم أصبحت متكررة".

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