شكرا لقرائتكم مالك نادى شيفلد يونايتد: أتمنى التعاقد مع لاعب من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى الأمير عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي التعاقد مع أحد لاعبى الزمالك موضحا أنه يشجع النادى الأبيض منذ الطفولة.

أضاف مالك نادي شيفيلد في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك "أشجع نادي الزمالك منذ أيام طه بصري وعلي خليل وحسن شحاتة وفاروق جعفر، ومرت علينا سنوات حلوة، وسنوات أخرى ليست حلوة لكن دائمًا أشجع الزمالك."

وتابع: "لا أتذكر أول سنة أتابع فيها الزمالك لكن ربما يكون ذلك عام 1976، اتذكر الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 4-2 في نهائي الكأس، وأتذكر الهدف الملغي لحسن شحاتة، والزمالك دائمًا في قلبي، وأنا مشجع قديم جدًا حوالي 40 سنة."