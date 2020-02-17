شكرا لقرائتكم هيثم عرابي: تعرضت للظلم في الأهلي وهناك أشخاص يحملون سواد بداخلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه تعرض للظلم قبل رحيله عن النادي الأهلي.

وتابع هيثم عرابي عبر تصريحات تليفزيوينة: "لا يوجد مشاكل شخصية بينني وبين الثنائي حسام غالي ومحمد فضل ولكن هناك أشخاص خلصوا عليا في النادي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني في الأهلي، وهناك أشخاص يحملون سواد بداخلهم".

وأكد هيثم عرابي، أنه لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء قائلا: "لن يتم السماح لي بالعمل داخل الأهلي وراض بتجربتي الجديدة، وأمير توفيق يقدم مردودا جيدا خلال عمله في النادي الأهلي حاليا".