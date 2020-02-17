شكرا لقرائتكم فايلر يوسط إكرامى لإقناع عاشور بعدم السفر للإمارات.. واللاعب يصر: عاوز ادعمكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي بسبب استياء اللاعب من عدم المشاركة.

وطلب فايلر من إكرامي العرض على حسام عاشور عدم السفر مع بعثة الفريق نظرًا لغضبه من عدم المشاركة خاصة أن المدرب السويسري لن يعتمد على خدماته، الأمر الذي رفضه عاشور وأصر على التواجد مع بعثة الفريق.

وأكد عاشور لإكرامي أنه يصر على التواجد مع بعثة الفريق رغم تأكد عدم مشاركته من أجل دعم ومساندة الفريق قبل اللقاء المرتقب.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.