شكرا لقرائتكم أيمن شوقى يدعم مؤمن زكريا فى رحلة علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أيمن شوقي نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على دعم مؤمن زكريا صانع العاب الفريق الأحمر اثناء علاجه في الولايات المتحدة خاصة وأن أيمن شوقي يقيم هناك منذ فترة.

وحرص ايمن شوقي علي التواجد مع مؤمن زكريا في خطوات علاجه الأولي وحرص على توفير كافة الدعم للاعب.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اعتماد صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق ، الذي يعاني من مشكلة صحية تستدعي سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادي موافقة الجهة الإدارية.

Advertisements

وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

تحدث الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، عن ظاهرة قيد اللاعبين كبار السن فى الدورى المصرى، وعلى رأسها حالة عز الدين بهادر لاعب نادى 6 أكتوبرالذى يلعب بالقسم الثالث.

وقال سلطان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك محددات لقيد اللاعبين وتنوى اللجنة الطبية إجراء فحص طبى لكل لاعب قبل قيده فى النادى التابع له، بحيث لا يكون الأمر مُكلفاً على الأندية، وفى حال وجود خطورة فى قيد اللاعبين سيتم رفضه لأسباب طبية، موضحاً أن دور الاتحاد وضع اللوائح التى تنظم مثل هذه الأمور .