شكرا لقرائتكم هيثم عرابي عن أزمة صالح جمعة: "أى لاعب يهدر فرصة اللعب فى الأهلي غبى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أزمات صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمهزلة.

وتابع هيثم عرابي في تصريحات تليفزيونية: "أي لاعب لا يتمسك بالفرصة في الأهلي غبي، صالح جمعة يجب أن يعيد تفكيره في مسيرته في الأهلي، وكل اللعيبة اللي رحلت من الأهلي نفسها ترجع تاني".

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هيثم عرابي: أرفض العمل في نادي الزمالك تحت أي مسمى.. والناس بتلومني على ضم صالح جمعة

وأضاف مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه يرفض العمل نهائيا في نادي الزمالك تحت أي مسمى، قائلا: "نادي الزمالك له أبناءه ولا يحتاج للعمل معهم وأرفض العمل معهم تحت أي مسمى، حاربت من أجل ضم صالح جمعة للأهلي، والناس بتلومني على ضم صالح جمعة".