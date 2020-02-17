جامعة الشارقة تستضيف كأس العالم للقوة البدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت جامعة الشارقة واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عقد استضافة إمارة الشارقة لمنافسات كأس العالم للجامعات بالقوة البدنية، والتي ستستضيفها القاعات الرياضية للجامعة في الأسبوع الأول من يوليو العام الحالي وبإشراف الاتحاد الدولي للقوة البدنية ومقره لوكسمبورغ.

وجرى توقيع العقد بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، والدكتور محمود درابسة عميد شوؤن الطلاب، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد اللعبة، وصلاح طاهر العامري المدير التنفيذي للبطولة، والمهندس فتحي عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست للمقاولات، وعدد من القيادات التدريسية والرياضية ووسائل الإعلام.

وأعرب الدكتور حميد مجول النعيمي، عن سعادته لنيل الجامعة شرف استضافة وتنظيم كأس العالم للجامعات بالقوة البدنية، ومقدماً الشكر والتقدير لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية للجهود المميزة التي تم بذلها من أجل أن تحظى الجامعة بشرف استضافة هذا الحدث العالمي والذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة، مؤكداً أن وصول الجامعة إلى هذه المكانة العالمية إنما هو ترجمة صادقة للرؤية الثاقبة لسموه.

وأعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، عن سعادته بالتعاون مع الصرح العلمي الكبير المتمثل بجامعة الشارقة العريقة، متمنياً نجاح البطولة، ومؤكداً دعم لجان الاتحاد لإنجاح المنافسات بشكل مميز، مشيراً إلى أن هذه البطولة، ستكون البطولة الثالثة الكبرى في العالم، تنظم في الإمارات بعد استضافة كأس العالم في الفجيرة والقوة البدنية في دبي عام 2019.

وبارك عيسى هلال الحزامي لدولة الإمارات ولجامعة الشارقة، الفوز بشرف تنظيم كأس العالم للجامعات للقوة البدنية، مؤكداً أن ذلك يعكس الرعاية والمتابعة الكريمتين لصاحب السمو حاكم الشارقة، ويضيف نقطة مضيئة أخرى للواجهة الرياضية لإمارة الشارقة السباقة في استضافة كبريات الأحداث الرياضية.