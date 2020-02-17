ختام ناجح لسباق عجمان للجري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة وحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أسدل الستار على فعاليات «سباق عجمان للجري 2020»، الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية في منطقة الزوراء، بمشاركة أكثر من 660 متسابقاً ومتسابقة ضمن مسافات السباق ال3؛ وهي: 2.5 كم، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات.

وقال صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: أثبتت إمارة عجمان وبدعم من القيادة الرشيدة قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، الأمر الذي يفسر النجاح الكبير الذي حققه «سباق عجمان للجري 2020» وهو ما ظهر من خلال أعداد المشاركين وحجم الجمهور الذي تجاوز الأرقام المسجلة في الدورة السابقة.