تتويج أبطال دبي «بريميرليج - كاراتيه 1»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختتمت، أمس، بنجاح منافسات جولة دبي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «بريميرليج - كاراتيه 1» التي استضافتها دبي للمرة الخامسة على التوالي في صالة نادي الوصل، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات المصنفين حول العالم، فيما أشاد المشاركون من لاعبين وحكام ومسؤولين بمستوى التنظيم، الذي أضاف نجاحاً جديداً للدولة في استضافة المحافل الكبرى.

حضر جانباً من منافسات اليوم الختامي حميد محمد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضر الختام وتوج الفائزين سعيد عبدالغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، واللواء م. ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، والدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، إلى جانب حشد من المسؤولين في القطاع الرياضي والمؤسسات الحكومية ومسؤولي الاتحادات الوطنية حول العالم.

وأخفق فريق رجال نادي الشارقة للألعاب الفردية ممثل الإمارات في البطولة والمكون من مروان المازمي وخليفة العبار وديان بايتش، في إحراز الميدالية البرونزية لمسابقة الكاتا للرجال بخسارته أمام نظيره الروسي، وودع قبله لاعب المنتخب أحمد سالم باصليب الذي مثل كاراتيه الإمارات في مسابقة الكوميتيه، ليخرج كاراتيه الإمارات خالي الوفاض من البطولة.

واحتكر لاعبو آسيا وأوروبا الذهب ومعظم الميداليات، وعلى صعيد نتائج كاراتيه العرب، حصدت مصر 6 ميداليات بواقع 3 فضيات و3 برونزيات؛ حيث توج منتخب مصر المكون من يوسف أشرف وإسلام حسني وزياد محمد، ببرونزية مسابقة الكاتا جماعي للرجال على حساب شقيقه العراقي.

كما توجت المصرية منة شعبان التي هزمت اليونانية لينا؛ لتحرز برونزية وزن فوق 68 كيلوجراماً كوميتيه بعد فوزها 0-1، على بطلة العالم في نسخة 2018 اليونانية لينا بعد مباراة مثيرة جاءت أحداثها في منتهى القوة والندية حتى حسمتها المصرية منة بشق الأنفس لتحل في المركز الثالث، وتنتزع الميدالية البرونزية.

وأضاف عبدالله ممدوح برونزية ثالثة لمصر في مسابقة الكوميتيه لازم تحت 75 كيلوجراماً، ونجحت ياسمين حمدي في تحقيق ميدالية رابعة لمصر؛ بفوزها بفضية مسابقة الكوميتيه تحت 55 كيلوجراماً، وأحرزت فريال أشرف ميدالية خامسة لمصر بحصد ها فضية مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كيلوجراماً، وأكملت شيماء أبو اليزيد الحصاد المصري بإضافة ميدالية سادسة؛ بفوزها بفضية مسابقة وزن فوق 68 كيلوجراماً.

وحققت السعودية ميدالية برونزية بيد اللاعب طارق حامد أحرزها في مسابقة الكوميتيه لوشن فوق 84 كيلوجراماً.

وكان اليوم الختامي شهد لأول مرة تطبيق فحص المنشطات بواسطة العربة المتنقلة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات المجهزة لإجراء الفحوص، وتم سحب العينات من عدد من اللاعبين ممن اختارتهم اللجنة المختصة، وتم إرسال العينات إلى المعمل المختص.