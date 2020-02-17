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كأس العرب للشباب تنطلق اليـوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يقص منتخبا العراق وتونس اليوم شريط افتتاح منافسات كأس العرب تحت 20 عاماً التي تستضيفها حتى 5 مارس/آذار المقبل بمشاركة 16 منتخباً بينها منتخب الإمارات الذي يفتتح مبارياته مع السنغال (ضيف الشرف) غداً الثلاثاء.

وحرص مدرب «الأبيض» نيكولاوس على التحدث مع اللاعبين قبل بداية التدريب، مؤكداً لهم أهمية هذه البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات قوية من قارتي آسيا وإفريقيا وهو الأمر الذي يتطلب الاستعداد الأمثل للخروج بنتائج إيجابية.

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