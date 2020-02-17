منصور بن محمد يتوج أبطال «فخر الأجيال لصيد الصقور»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف



شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «مجلس دبي الرياضي»، منافسات النخبة الختامية لبطولة «فخر الأجيال للصيد بالصقور»، وتوج الفائزين في الحدث الذي نظمه «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» في منطقة الروية بدبي،بمشاركة 200 طير.

وأسعدت مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الصقارين المشاركين في منافسات النخبة؛ بعدما تنازل عن جائزة المركز الأول التي حققها طيره «الشبابي» لمصلحة صاحب المركز الثاني، وتعد هذه المكرمة هي الثالثة للصقارين من سمو ولي عهد دبي هذا الموسم؛ حيث وجه سموه بمكرمة سخية؛ لتخصيص فئة جديدة للملاك العامة مع جوائز مالية إضافية تبلغ 4 ملايين درهم، كما وجه سموه بالتنازل عن الجوائز المالية التي حصلت عليها طيوره في جميع الأشواط، لأصحاب المراكز التالية.

وشهد الختام راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، وسعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات بالمركز، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمركز، ودميثان بن سويدان رئيس لجنة بطولات «فزاع للصيد بالصقور».

وأسفرت نتائج الشوط الأول للمحليين فئة «حر فرخ» عن فوز «الشبابي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 18.888 ثانية، وجاء في المركز الثاني منصور علي مصبح الخصم الكتبي بالطير «13008».وأهدى «بخيت» جائزة المركز الأول لمالكه سعيد هلال سالم المنصوري في الشوط الثاني للمحليين في فئة «شاهين فرخ» مسجلاً زمناً قدره 18.671 ثانية، وتصدر «اف 3» قمة الشوط الثالث للشيوخ فئة «فرخ» عبر «جاو 7070» مسجلاً زمناً قدره 17.336 ثانية، وحلق «إف 3» بالمركزين الأول والثاني في الشوط الرابع للشيوخ فئة «جرناس» عبر الطير «مدريد» والطير «عربون».

وكان «مشكور» على موعد مع صدارة الشوط الخامس للعامة مفتوح فئة «فرخ»، وأهدى مالكه بطي خلفان القبيسي المركز الأول، وأضاء «ظلام» الطريق للمركز الأول في الشوط السادس للعامة مفتوح فئة «جرناس»، وأهدى مالكه سيف جمال الحريز الناموس بزمن 17.034 ثانية، وفي الشوط السابع للعامة مفتوح «فرخ»، حقق المركز الأول «ملفت» لمالكه محمد الكندي، بزمن 18,064 ثانية، وفي الشوط الثامن للعامة «مفتوح جرناس»، حقق المركز الأول «شواق» لمالكه سلطان المنصوري بزمن 17,631 ثانية.

وقالت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»: «نحن محظوظون بالدعم والمكارم السخية من قبل حكامنا وشيوخنا، فهم يقفون وراء النجاحات والخطوات الكبيرة التي قطعتها بطولات الرياضات التراثية وتحديداً الصيد بالصقور التي باتت علامة بارزة تتطور سنوياً، وقد جاء الختام مميزاً بكافة تفاصيله، وزينته مشاركة سمو ولي عهد دبي، بواسطة الطير «الشبابي»، وزاده فخراً حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان لحضوره بالغ الأثر في تحفيز المشاركين وإضافة المزيد من مشاعر الاعتزاز للفائزين الذين تسلموا الجوائز الخاصة بهم من سموه».