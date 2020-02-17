الاتحادان الإماراتي والمصري يناقشــان تحضيـرات السـوبـر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمكتبه في مقر الاتحاد بدبي، وفداً من الاتحاد المصري لكرة القدم، ضم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
ناقش اللقاء آخر التحضيرات المتعلقة بمباراة السوبر المصري، التي ستجمع قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك)، يوم الخميس، المقبل ب«استاد محمد بن زايد» في العاصمة أبوظبي بعد النجاح الباهر الذي تحقق خلال النسخ الثلاث الماضية.
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