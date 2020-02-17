شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» مستحيلة لفريق الإمارات تقربه من «المحترفين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

قربت المباراة المجنونة فريق الإمارات أكثر من العودة لدوري الخليج العربي، وأظهرت مباراته مع العربي شخصية البطل، ففريق «الصقور» بقي خاسراً 1-3 حتى الدقيقة 88 أمام العربي في الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى، قبل أن يصنع المعجزة و«ريمونتادا» لا تتكرر إلا نادراً، عندما قلص الفارق 2-3 في الدقيقة 88، ثم أدرك التعادل 3-3 في الدقيقة 90+7 وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90+8.

شهدت الجولة 13 فوزاً مثيراً، حيث كسب دبا الحصن فريق البطائح بهدف في الدقيقة 89 عبر البرازيلي رافائيل سانتياجو، فيما عاد دبا الفجيرة إلى لغة الإنتصارات والمركز الثالث بفوزه الكبير على مسافي، واستعاد مصفوت ذاكرة النصر بعد أربع جولات وخرج فائزاً من ملعب التعاون 4-1.

ويتصدر فريق الإمارات الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث (دبا الفجيرة)، ما يعني أنه وضع قدماً في طريق العودة إلى دوري الخليج العربي، في حين يحتل دبا الحصن المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الثالث، ما يعزز حظوظه في الصعود أيضاً.

في اللقاء الأول، نجح الإمارات في تحقيق فوز صعب على العربي 4-3 في مباراة غريبة الأطوار، بعدما تقدم «الصقور» عن طريق البرازيلي ديجو، قبل أن يسجل العربي ثلاثة أهداف بواسطة فارس الجابري «هدفين» وطلال النوفلي، لكن صاحب الأرض انتفض وقلص الفارق عبر تومي توبار، ثم تعادل 3-3 عبر اللاعب نفسه، قبل أن يسجل خالد خميس هدف الفوز.

وعلى الجانب الآخر، قدم العربي مباراة جيدة وكان قريباً جداً من خطف الفوز، لكن الأخطاء التي ارتكبها الفريق وضعف خبرة لاعبيه في التعامل مع مثل هذه الظروف إلى جانب الفوارق بين الطرفين حالت دون خروجه منتصراً من ملعب الصقور، بيد أنه استحق الاحترام والاشادة.

وظهر أكثر من لاعب في العربي بمستوى جيد منهم: عبدالله حسين غلوم وطلال النوفلي ومحمد سيد وفارس الجابري وبكاري كونيه.

عودة الحصن

وبدوره عاد دبا الحصن إلى لغة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة من مسافي بهدف في الجولة السابقة، وتمكن فريق المدرب سليمان البلوشي من انتزاع فوز متأخر وصعب في مواجهة البطائح، حين استغل البرازيلي سانتياجو خطأ في التغطية وسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وهذا الفوز المثير لم يعد الحصن إلى الطريق الصحيح فحسب بل مكنه من إيقاف منافس مباشر والتقدم خطوة جديدة إلى الأمام.

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وعلى الجانب الآخر، فالخسارة بدت مؤثرة للغاية في فريق البطائح لأنه لم يخسر ثلاث نقاط فقط بل ست، وهو ابتعد عن المركز الثالث إلى الرابع وابتعد بفارق 11 نقطة عن الحصن صاحب المركز الثاني المؤهل الصعود، لذلك باتت حظوظ البطائح ضئيلة وتقلصت بنسبة كبيرة.

وابتسمت الجولة 13 لفريق دبا الفجيرة بعد معاناة مع النتائج السيئة بالتعادل والخسارة في آخر جولتين، وحقق الفريق فوزاً كبيراً على مسافي 4-1 ولا تكمن قيمة الانتصار في عدد الأهداف ولكن في أهميته في هذا التوقيت وعودة النواخذه للواجهة.

أما مسافي فقد تلقى أول خسارة بعد 3 نتائج إيجابية، حيث فاز على الحصن والعربي وتعادل مع مصفوت لكنه عاد إلى مربع الهزائم مجدداً.

وعصف الذيد من جهته بآمال العروبة في الوصول إلى 14 نقطة بفوزه عليه بهدف في عقر داره وكان صاحب الملعب يعول على المواجهة من أجل الاستمرار في التقدم وكان قد فاز على دبا بثلاثية، لكن يبدو أن غيابه عن الجولة السابقة بسبب البرمجة أثّر فيه سلباً وتلقى الخسارة السادسة في البطولة وتجمد رصيده عند 11نقطة، وجاءت هذه النتيجة لتضاف إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق في هذا العام والذي خذل كل الترشيحات والتوقعات ويكفي أنه يحتل المركز التاسع حالياً والفارق بينه وبين المتصدر 19 نقطة كاملة، أما الذيد فقد قفز إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وبملعب التعاون كانت الكلمة العليا للضيوف، ففريق مصفوت تفوق على أبناء شعم بأربعة أهداف مقابل هدف واضعاً حداً للتراجع في النتائج في الفترة الأخيرة، فهو لم يحقق الفوز في 4 جولات متتالية ورفع هذا الانتصار رصيد القناصة إلى 16نقطة في المركز السادس.

وفي المقابل أخفق التعاون في التخلص من مشكلة الخسائر التي ظلت تلاحقه منذ بداية الموسم وحتى الآن وهو قبل الخسارة العاشرة في البطولة وهو رقم كبير.

الجولة 14

تفتتح الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بمباراتين تجمع العربي والحمرية، ومسافي والعروبة، وتقام السبت ثلاث مباريات تجمع التعاون مع الإمارات، ودبا الحصن ومصفوت، والبطائح مع دبا الفجيرة، فيما سيكون فريق الذيد في راحة.

الكرة ما زالت في ملعب المرشحين