شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل بطولة دبي ماسترز للطيران غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي، مؤتمراً صحفياً ظهر غد في قاعة الاجتماعات بنادي دبي للطيران بفندق جميرا القرهود، ويترأس المؤتمر نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويحضره محمد يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية وخليفة حمد العليلي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وطارق السعدي مدير عام البطولة ورئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد في إتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل البطولة التي ستقام من تاريخ 26 إلى 28 مارس 2020 بنادي سكاي هب آر سي بمنطقة الليسيلي على طريق دبي العين، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن شعار البطولة.

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