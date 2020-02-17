المرحلة الأولى لطواف دبي النسائي تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

تنطلق صباح اليوم من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي المرحلة الأولى من طواف دبي النسائي الدولي الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وينظمه اتحاد الإمارات للدراجات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تحمل اسم نشاما للتطوير العقاري 99 كم تبدأ من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي في اتجاه ند الحمر ورأس الخور وطريق دبي حتا ثم الهباب والقدرة والمرابع العربية وتختتم المرحلة في نشاما تاون سكوير على طريق القدرة.

يشارك في الطواف الأول من نوعه الذي تبلغ مسافته الإجمالية 406 كيلومترات في 4 مراحل 17 فريقاً من مختلف دول العالم تضم في صفوفها 102 درّاجة من بينهن نخبة كبيرة من المصنفات على المستوى الدولي، ومن المنتظر أن تكون البداية قوية ومثيرة نظراً لقوة وخبرة الفرق المشاركة وحرصها على اقتناص درع وألقاب أول طواف نسائي دولي يقام في الشرق الأوسط.

كما قامت الفرق بالتدريب والتعرف على طريق السباق استعداداً لانطلاق الطواف، فيما حرصت نورة الجسمي على متابعة الاستعدادات الأخيرة لمختلف اللجان واللقاء مع الفرق المشاركة للترحيب بها في ربوع دولة الإمارات والتنافس في مختلف مناطق دبي السبّاقة إلى احتضان البطولات والطوافات الدولية.ويضم فريق الإمارات المشارك في الطواف اللاعبات سماح خالد وابتسام زايد والميك أيرين وميجان سميث ولورين مورالكي وإيفا ريان ويشرف على الفريق المدرب إبراهيم الفلامارزي الذي أكد أن فريق الإمارات يشارك في الطواف بطموحات كبيرة في المنافسة رغم قوة الفرق الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن الفريق استعد بشكل جيد ويضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبات سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المنتخبات.

على خط آخر، أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات في اجتماعه، أمس، في دبي برئاسة أسامة الشعفار رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي كافة وباتريك ويلسون رئيس الشؤون القانونية بالاتحاد الدولي، جراء بعض التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي بعد مناقشات إيجابية بين الأعضاء، ومن بين هذه التعديلات السماح بانتخاب 12 عضواً في المكتب التنفيذي على أن يكون من ضمنهم ثلاثة من العناصر النسائية وذلك اعتباراً من الدورة المقبلة 2021 وقيام الرئيس بتعيين نائب أعلى له يتولى مهامه في حال غيابه وعدم قدرته على العمل وذلك حتى يجتمع الكونجرس الآسيوى واختيارالرئيس الجديد.