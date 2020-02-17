درع «التكتيكية 2020» لشرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بفريق شرطة دبي، الفائز في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020» الذي أقيم للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، مثمناً مستوى الأداء والحرفية العالية التي أثمرت عن تحقيق شرطة دبي المركز الأول للمرة الثانية على التوالي.

وقال المري، أثناء تسلمه درع الفوز في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، من اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم مسعود إبراهيم الحماد، مدير الفريق: أهنئ منتسبي شرطة دبي بالإنجاز الكبير بتحقيق المركز الأول في المجموع العام في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020»، وأشكر جميع اللجان وفرق العمل على كل ما قدموه من جهد وتفان وإخلاص؛ لتحقيق هذا النجاح الباهر.