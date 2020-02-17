شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: نتطلع للمنافسة بقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فريق الشارقة للرياضات البحرية مشاركة قوية وناجحة عبر الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في الكويت، واختتمت آخر مراحلها، أمس الأول، وتفوق نجم فريق الشارقة ماركوس جينجروس، وأحرز المركز الثاني في فئة جالس محترفين، إحدى أقوى فئات البطولة، وفي أول مشاركة وحضور للفريق عبر هذه الفئة.

وأكد أحمد الحوسني مدير نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ورئيس الفريق، أهمية التفوق والإنجاز الذي حققه الفريق في أول مشاركة رسمية لماركوس في المنافسة، والذي سيكون طريقه؛ من أجل المنافسة على لقب هذه الفئة خلال الموسم، وقال الحوسني: «تفوق ماركوس في أول ظهور له تحت اسم فريق الشارقة يعد مهماً للغاية بالنسبة لنا، ويعني أن المتسابق سيواصل الظهور والمنافسة في الجولات المقبلة بنفس الأداء والتميز، نريد أن يكون لنا حضورنا في هذه البطولة مثلما نحن الآن في بطولات الفورمولا1 والفورمولا2».

وأكد الحوسني أهمية أن يشارك الفريق في البطولة العالمية المخصصة للدراجات المائية، وأن يتواجد من خلالها كممثل للإمارات؛ من أجل أن ينافس على المراكز الأولى والألقاب.

وكشف الحوسني عن وجود خطة شاملة للفريق والنادي في أن يشارك في مختلف البطولات البحرية العالمية في الفترة المقبلة، وخلال موسم الصيف وقال: «وضعنا خطة بحيث يتواجد الفريق في أغلب البطولات العالمية، وسيكون هذا الفريق نواة من أجل أن نواصل لاحقاً حصد المراكز الأولى، وأيضاً تقديم الخبرة وتأهيل المتسابقين الإماراتيين في فريق الشارقة».