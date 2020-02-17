افتتاح مميز لدورة مدربي كرة قدم الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت فعاليات الدورة التدريبية والتأهيلية لمدربي كرة قدم الصالات (المستوى الثاني) في مركز شباب الشارقة بحضور خميس حسن الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية، ومشرف التطوير في اللجنة، وعضو لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام للجنة، ومشرف المسابقات، وعبدالله حسن مدير الدورات في اتحاد الكرة.

وتواصل الدورة أعمالها النظرية والتطبيقية حتى 21 فبراير/شباط الجاري بإشراف المحاضر والخبير الآسيوي والكويتي عيسى فلاح سعدون، وبمشاركة 20 مدرباً.

وقال خميس الشامسي: إنه تم توجيه المحاضر باختيار أفضل مدرب إماراتي، وترشيحه؛ لاعتماده المحاضر المعتمد في الاتحاد الآسيوي، على أن يحاضر محلياً لدورة المدربين للمستوى الأول؛ لذلك كان التنافس حماسياً بين المدربين؛ لنيل لقب المحاضر المحلي.

Advertisements

ومن جانبه، أعرب عمران عبدالله عن ترحيبه بالخبير الكويتي عيسى فلاح، وأشاد بجهود مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، والاتحاد الآسيوي، واللجنة التنفيذية في تنظيم وعقد مثل هذه الدورات التي تسهم في الارتقاء باللعبة.

وقال المحاضر الكويتي عيسى فلاح: هذه المرة الثالثة التي أشرف فيها على دورات تأهيلية لمدربي الإمارات لكرة الصالات، والمشاركة مميزة ورائعة، والرغبة كبيرة من قبل الدارسين.

وأشاد بجهود القائمين على أمر اللعبة في الإمارات على الاهتمام بترقية المدربين، وأثنى على توقيت الدورة؛ كونها تأتي في منتصف الموسم، وقال: «سعادتي كبيرة بمشاركة 4 مدربين من السعودية وسلطنة عُمان ومصر في هذه الدورة إلى جانب أبناء دولة الإمارات الذين يشكلون الأغلبية العظمى من المشاركين».

وتوجه العُماني يونس الفهدي مدرب منتخب عُمان بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي على إتاحة الفرصة لهم كمدربين خليجيين للانخراط في أعمال الدورة التدريبية للمستوى الثاني.