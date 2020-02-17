شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لليوم الرياضي الوطني في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في إمارة الشارقة الذي يوافق 5 مارس المقبل فعالياته في حديقة المجاز على كورنيش بحيرة خالد وعدد من المواقع المختلفة في الإمارة، تحت شعار «الإمارات تجمعنا». جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي بمقر المجلس برئاسة عبدالملك جاني، وبحضور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية مدير الحدث والأعضاء.

ورحب عبدالملك جاني بالأعضاء ودعا لتكاتف الجهود وتقديم الدعم اللازم للخروج بأفضل صورة في هذا اليوم الذي يلقى كل الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة، ثم قام رئيس اللجنة المنظمة بتكليف الأعضاء بمهام ومسؤوليات اللجان الفرعية كالتالي: ياسر عمر الدوخي مديراً للحدث، ونبيل محمد عاشور رئيساً للجنة الألعاب الرياضية، وزكية سهيل المشرخ رئيساً للجنة الاتصال، ومريم يوسف الحوسني رئيساً للجنة التقييم والتطوير، وعبدالله حسين آل علي رئيساً للجنة الدعم اللوجستي، وعفراء جمعة المشغوني رئيساً للجنة المتطوعين ومحمد علي الحمادي رئيساً للجنة الفعاليات المصاحبة.

واستعرض الاجتماع عدداً من التوصيات منها زيارة لموقع الحدث الرئيسي وعقد الاجتماعات المختلفة مع المؤسسات والجهات المشاركة والأندية ومخاطبة الجهات الداعمة، كما تم تكليف رؤساء اللجان بتشكيل فريق العمل وبحث الاحتياجات اللوجستية مع الميزانية التقديرية وعدد المتطوعين.

وأشار عبدالملك جاني إلى أن مهام اللجنة المنظمة تهدف إلى الترتيب المثالي لإنجاح الفعالية بتوجيهات القيادة الرشيدة بما سيشكل أيضاً تظاهرة رياضية مميزة في الإمارة الباسمة من كل النواحي سواء في الاستمتاع بالفعاليات الأساسية أو الفعاليات والأنشطة المصاحبة أو التنظيم، خاصة أن الإمارة الباسمة عرفت دائماً بالنجاح الباهر في تنظيم مختلف الأحداث على كل المستويات.

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