شكرا لقرائتكم خبر عن «تايكواندو الشارقة» بطل البومسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ تايكواندو نادي الشارقة على لقب بطولة الإمارات المفتوحة للبومسي، ونال الميداليات الذهبية في البطولة التي جرت بنادي الشارقة بمشاركة 14 نادياً ومركزاً.

وتوج زايد السويدي نائب رئيس الاتحاد الفريق بحضور إسماعيل الحمادي عضو الاتحاد، ومحمد إسحاق السكرتير الفني وسط حضور جماهيري. وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنادي، الفريق على النتيجة الطيبة التي حققها، .

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