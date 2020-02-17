شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للمعاقين» يتوج بكأس ألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توج نادي خورفكان للمعاقين ب«كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى»، والذي جرت منافساته، أمس الأول، بمضمار نادي الثقة بالشارقة، بمشاركة جميع أندية المعاقين، واستطاع خلاله أبطال خورفكان مواصلة مسيرة التميز والاحتفاظ بالكأس الأغلى على مستوى رياضة أصحاب الهمم في الدولة للعام الثاني على التوالي؛ عبر الظفر ب158نقطة، متقدماً على كافة الأندية المشاركة، وجاء في المركز الثاني «نادي دبي لأصحاب الهمم» برصيد 112 نقطة، فيما حل نادي الثقة لأصحاب الهمم في المركز الثالث برصيد 105 نقط، واحتل نادي عجمان للمعاقين المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الخامس ب46 نقطة، ورأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المركز السادس ، وثم نادي العين ونادي الظفرة .
وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم عن سعاته الكبيرة بما أفرزته البطولة.
وأعرب الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين عن سعادته بالإنجاز والنتائج المشرفة التي حققها لاعبو خورفكان، والتي تضاف إلى سلسلة البطولات السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر «خورفكان للمعاقين» يتوج بكأس ألعاب القوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.