«خورفكان للمعاقين» يتوج بكأس ألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

توج نادي خورفكان للمعاقين ب«كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى»، والذي جرت منافساته، أمس الأول، بمضمار نادي الثقة بالشارقة، بمشاركة جميع أندية المعاقين، واستطاع خلاله أبطال خورفكان مواصلة مسيرة التميز والاحتفاظ بالكأس الأغلى على مستوى رياضة أصحاب الهمم في الدولة للعام الثاني على التوالي؛ عبر الظفر ب158نقطة، متقدماً على كافة الأندية المشاركة، وجاء في المركز الثاني «نادي دبي لأصحاب الهمم» برصيد 112 نقطة، فيما حل نادي الثقة لأصحاب الهمم في المركز الثالث برصيد 105 نقط، واحتل نادي عجمان للمعاقين المركز الرابع برصيد 41 نقطة، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الخامس ب46 نقطة، ورأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المركز السادس ، وثم نادي العين ونادي الظفرة .

وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم عن سعاته الكبيرة بما أفرزته البطولة.

وأعرب الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس نادي خورفكان للمعاقين عن سعادته بالإنجاز والنتائج المشرفة التي حققها لاعبو خورفكان، والتي تضاف إلى سلسلة البطولات السابق.