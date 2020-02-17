ابن سليم: نتطلع لتطوير المواهب الشابة في رياضة السيارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت دراسة حديثة لرياضة السيارات أجراها نخبة من الخبراء في الإمارات، أن لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بعض أكثر أحداث رياضة السيارات شهرة في العالم، وسيكون باستطاعتها صناعة أبطالها العالميين في هذه الرياضة، وأشارت الدراسة أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون منظم بين نوادي السيارات الوطنية، والحكومات، ومالكي حلبات السباق التجارية والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الهيئة المشرفة على رياضة السيارات في العالم.

وذكرت الدراسة التي استندت إلى مقابلات مع سائقين من حملة تراخيص رياضة السيارات وسائقي كارتينج، أن المواهب الشابة بحاجة إلى «نموذج مثالي»، ودعت نوادي السيارات الوطنية في المنطقة لتخصيص ميزانية للتخطيط بعناية لطرح حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواهب الشابة.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «الهدف النهائي هو إيجاد السبل الكفيلة بجذب تدفق مستمر من الشباب لممارسة رياضة السيارات في منطقة مينا، وتطوير أفضل المواهب لصناعة أبطالنا العالميين».

وأضاف: «كما تشير الدراسة، فإننا نستضيف بعض أكثر أحداث رياضة السيارات شهرة في العالم،ومنها على سبيل المثال بطولة جراند بري الفورمولا1 في أبوظبي والبحرين، وكذلك رالي أبوظبي الصحراوي».