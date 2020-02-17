شكرا لقرائتكم خبر عن كلايسترز العائدة تخطف أضــواء دورة دبــي للتنـــس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستعود البلجيكية كيم كلايسترز إلى ملاعب التنس بعد غياب ثمانية أعوام، بمواجهة مرتقبة وصعبة في الدور الأول لدورة دبي التي تنطلق اليوم الاثنين، ضد الإسبانية غاربيني موغوروسا وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة.
وتأتي مشاركة كلايسترز في دبي للمرة الأولى، مع احتفال الدورة بالذكرى العشرين لانطلاقها. وستكون الرومانية سيمونا هاليب (الثانية عالمياً) والتشيكية كارولينا بليشكوفا (الثالثة عالمياً) مصنفتين أولى وثانية توالياً في الدورة، وهما أعفيتا من خوض الدور الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر كلايسترز العائدة تخطف أضــواء دورة دبــي للتنـــس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.