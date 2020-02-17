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كلايسترز العائدة تخطف أضــواء دورة دبــي للتنـــس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستعود البلجيكية كيم كلايسترز إلى ملاعب التنس بعد غياب ثمانية أعوام، بمواجهة مرتقبة وصعبة في الدور الأول لدورة دبي التي تنطلق اليوم الاثنين، ضد الإسبانية غاربيني موغوروسا وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة.

وتأتي مشاركة كلايسترز في دبي للمرة الأولى، مع احتفال الدورة بالذكرى العشرين لانطلاقها. وستكون الرومانية سيمونا هاليب (الثانية عالمياً) والتشيكية كارولينا بليشكوفا (الثالثة عالمياً) مصنفتين أولى وثانية توالياً في الدورة، وهما أعفيتا من خوض الدور الأول.

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