أزمات اتحاد ألعاب القوى تعود للواجهة مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع عدد الأندية المطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة من أجل سحب الثقة من المجلس الحالي لاتحاد الإمارات لألعاب القوى إلى 10 أندية بعد أن كان 7، وهو ما يشكل أزمة قانونية بعد أن دعا مجلس الإدارة لعقد عمومية عادية في شهر مارس المقبل.

وبحسب متابعات «الخليج الرياضي» فإن هناك تحركات من بعض الأندية من أجل رفع عدد الأندية المطالبة بالعمومية الطارئة إلى 16 نادياً من أجل سحب الثقة من المجلس الحالي، وهو الأمر المثير للاستغراب بعد إعلان الاتحاد بحضور جميع أعضائه عن خطته للفترة المقبلة والدعوة لجمعية عمومية عادية، حيث سبق ووجه مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الدعوة للأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل عقد الجمعية العادية يوم 25 مارس المقبل.

وكان مجلس الإدارة عقد اجتماعه الطارئ أمس الأول في مقره بدبي برئاسة سحر العوبد وحضور جميع الأعضاء وصالح محمد حسن الأمين العام،حيث اكتمل نصابه القانوني بعد فترة شهدت توتراً بين الأعضاء.