لوند بطلة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفارسة الدنماركية تينا لوند على صهوة الفرس «بيوند فيلو دانسينج كيه» بالجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تنظمها للعام الثاني على التوالي المدينة المستدامة في دبي، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واشتملت البطولة على11 شوطاً، منها 8 لفئة النجمتين، و3 في البطولة الدولية لفئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، وجرت المنافسات في ميدان الفروسية العشبي ب«المستدامة».

وتوجت الفارسة لوند أيضاً بلقب الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لتحقق ثنائية.

ونالت الفارسة لوند لقب الجائزة الكبرى لفئة النجمتين في منافسة بمواصفات الجولتين، وحل فارسنا سالم أحمد السويدي على صهوة الجواد «دايموند وي» في المركز الثاني.

وتوج الفارس السوري شادي غريب على صهوة الجواد «سينتوريتو» بالمركز الأول في منافسة التحدي على الحواجز الستة.

وفي منافسة الفئة الكبرى لتجميع النقاط مع «الجوكر»، على حواجز ارتفاعها 140سم، تنافس 14 فارساً وفارسة، وبفارق الزمن فاز بالمركز الأول الفارس الأيرلندي جاك ريان على صهوة الجواد «جومينكا».

وتصدر فارس الإمارات علي خلفان الجهوري على صهوة الجواد «فوريفر اتش» منافسة الفئة الوسطى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز ارتفاعها 135سم، بمشاركة 22 فارساً وفارسة، وأكمل الجهوري التمايز.

وفازت الفارسة الدنماركية تينا لوند أيضاً بلقب الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، في ختام أشواط البطولة الدولية للخيول الصغيرة من فئة النجمة الواحدة على حواجز 120سم للخيول عمر 6 سنوات.