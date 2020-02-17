ألابا: ميونيخ احترقت بنيران تشيلسي في نهائي 2012

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

كشف النمساوي دافيد ألابا (27 عاماً) ظهير بايرن ميونيخ الألماني عن مشاعر الغضب والحسرة التي سادت مدينة ميونيخ بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا في 19 مايو/ أيار 2012 في عقر دار البايرن على يد تشيلسي الإنجليزي، وقال: «حضر المشجعون للملعب كأنهم في كرنفال وانتهى بصدمة. كانت المدينة تحترق، لعبنا مباراة جيدة لكن في النهاية لم نحصد اللقب».

في المباراة استحوذ بايرن الشاب على فريق عواجيز تشيلسي في غياب الموقوف جون تيري وبدا أن اللقب حسم عندما سجل توماس مولر هدف البايرن في الدقيقة 83، لكن دروجبا رد بهدف في الدقيقة 88 وأهدر البايرن ركلة جزاء في الوقت الإضافي لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت ل«البلوز»، ويتذكر ألابا: «تألمت لكن قلت هذا الفريق مميز وسنفوز باللقب الموسم المقبل». وبالفعل حصد فريق المدرب هاينكس الثلاثية في عام 2013 من ضمنها لقب أوروبا على حساب دورتموند بقيادة كلوب مدرب ليفربول حالياً، بيد أن البايرن لم يتمكن منذ 7 سنوات من الوصول لنهائي أوروبا، وفي هذا الموسم سيعود البايرن السائر في طريقه للقب الثامن على التوالي في البوندسليجا، ليلعب لأول مرة منذ 2012 أمام تشيلسي في المسابقة الأوروبية العريقة نهاية هذا الشهر.

واحتفل ألابا قبل أيام بمرور 10 سنوات على تواجده في النادي البافاري بعدما منحه لويس فان غال ركلة البداية في الفريق الأول، ويعلق: «منحني الكثير من الثقة، رماني في دش بارد مبكراً وأنا اليوم ممتن له، كان مدرباً شجاعاً جداً. اشترى مولر وبادشتوبر واشتراني وطور الفريق كثيراً»، وعندما جاء جوارديولا لتدريب البايرن حول ألابا من موقع الظهير للوسط حيث كان هانزي فليك المدرب المؤقت للبايرن يستخدمه ليلعب كرقم 6 و8 وعلى الجناح الأيسر.

يتمتع جورج والد ألابا بشهرة في النمسا وكان في نيجيريا أميراً وولي عهد إقليم أوجن لكنه ذهب للنمسا في 1984 لدراسة الاقتصاد حيث التقى في العاصمة فيينا بزوجة المستقبل الفلبينية جينا.

عمل جورج في مجال الموسيقى وأصدر ألبوماً أكسبه شهرة كما هو حال شقيقة ألابا روز ماي مطربة البوب، بيد أن ولع ألابا كان كرة القدم ويعلق: عندما كنت طفلاً كنت أتابع مباريات الدوري الإنجليزي بجنون وشجعت أرسنال، باتريك فييرا كان من بين لاعبي المفضلين.

ويحتاج البايرن للقب أوروبي ثالث في 43 عاماً يوازي هيمنته على المسابقة المحلية ويعلق ألابا: علينا أولاً أن نقاوم شبح تشيلسي 2012، أعتقد أن الفريق قوي بما يكفي لجعل الحلم حقيقة هذا الموسم.

مشروع هرتا

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وفي سياق متصل، سلطت الصحافة الألمانية الضوء أيضاً على مشروع نادي هيرتا برلين الفاشل الذي انتهى سيناريو الفوضى فيه بمشهد تقديم مدربه كلينسمان استقالته يوم الثلاثاء الماضي بعد 10 أسابيع فقط من توليه المنصب.

أصدر كلينسمان مهاجم بايرن ميونيخ السابق على حسابه في «فيسبوك» قبل إصدار النادي، الذي تبعده نقطتان عن الهبوط، بياناً رسمياً جاء فيه: لم أستطع قيادة هيرتا برلين لبر الأمان بدون ثقة الآخرين.

ويرتبط كلينسمان (55 عاماً) بعلاقة قوية مع هيرتا، فوالده كان عضواً فيه وابنه لعب كحارس احتياط كما أكد رغبته في العودة للنادي مستشاراً بعد استقالته لتزجره الإدارة بإعلان «قطع جميع العلاقات»، وقال المالك الأكبر لأسهمه لارس ويندهورست: «قرار استقالته السريع لم يكن مقبولاً، خسر مصداقيته في عيون النادي».

لم يكن مشروع هيرتا برلين، رغم جمال ملعبه ومواهبه الرائعة وقيادة بطل العالم كلينسمان، قابلاً لمنافسة البايرن هذا الموسم، فقد استثمر ويندهورست 190 مليون إسترليني فقط في النادي منذ عدة سنوات.

ووعد المالك بجلب أول لقب منذ الثلاثينات وتحويل النادي إلى «فريق عاصمة كبير مثل فريق لندن ومدريد»، بيد أن الوعود تبخرت عندما خسر 7 مباريات من أصل 12 تحت قيادة المدرب أنتي كوفيتش من ضمنها هزيمة مهينة أمام الجار الصاعد للأضواء حديثاً يونيو برلين، بعدها تصدر كلينسمان، المقيم في كاليفورنيا، المشهد وعولت عليه الجماهير ليكون المنقذ رغم انتهاء عمله كمدرب في البايرن بكارثة.

عانى كلينسمان من مشاكل في الحصول على رخصة التدريب وكان يتعرض لانتقادات دائمة في هيرتا برلين لأنه لا يشرك لاعب المشجعين المفضل سالومون كالو مهاجم تشيلسي السابق، لكن المالك دعمه وأنفق 50 مليون استرليني في يناير/‏ كانون الثاني الماضي لشراء بياتيك من ميلان، وماثيوز كونها من لايبزيج، ولوكاس توزار من ليون.

طعنة في الظهر

وسأل مشجع: «ما الذي دفع كلينسمان لطعن النادي بسكين في الظهر؟» وتجيب مجلة كيكر: «المدرب لم يكن موقعاً على عقد وطالب بتوضيح مستقبله لكن الإدارة صوتت على عدم تعيينه مدرباً على المدى البعيد فهذا منصب ليس موجوداً في هيرتا».

ولمح كلينسمان عبر بث مباشر في «الفيسبوك» لوجود مشاكل بينه وبين المدير الرياضي ميكايل بريتز، وقال كلينسمان: «برأيي، القرارات يجب أن يتخذها شخص واحد ويجب أن يكون المدرب»، لكن الصحافة الألمانية وصفته ب«الخائن والأناني»، مشيرة إلى اسم الفندق الذي يقيم فيه المدرب في برلين والذي يحمل اسم تايتانيك، وكتبت: «ترك تايتانيك تغرق ورحل» في تشبيه لحادثة السفينة الشهيرة، وقد شبهت الصحافة الألمانية نادي هيرتا برلين بمطار العاصمة الجديد الذي بقي بدون استخدام بعد 8 سنوات على إعلان افتتاحه وكتب أحد الصحفيين: «هيرتا برلين الآن ثاني أكبر نكتة في الأمة الألمانية بعد المطار».