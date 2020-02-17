شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكي» بطل كأس دبي للقارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فريق ريال مدريد الإسباني لقب النسخة الرابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة» الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً من 12 دولة بمختلف القارات.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وخالد الزرعوني رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، وخلفان بالهول عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفاطمة نيوسا مدير الاتصال في وزارة السياحة المالديفية بجزر المالديف، وعدد من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الملكي» بطل كأس دبي للقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.