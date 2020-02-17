«دانك» مثيرة للجدل قبل «أول ستار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز لاعب ميامي هيت ديريك جونز جونيور بمسابقة الكرات الساحقة «دانك» التي أقيمت في نهاية أسبوع مباراة كل النجوم (أول ستار) الاستعراضية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، متفوقاً بفارق نقطة على لاعب آرون جوردون لاعب أورلاندو ماجيك، بعد منافسة اعتبرت ضمن الأفضل في تاريخ الدوري.

وقدم اللاعبان أداء تنافسياً قوياً في قاعة «يونايتد سنتر» في مدينة شيكاغو، وصفه الموقع الالكتروني الرسمي لرابطة الدوري ب «إحدى أفضل منافسات الدانك في مباراة كل النجوم على مدى تاريخ الدوري» وأعادت التذكير بالتنافس بين النجم الأسطوري السابق لشيكاغو مايكل جوردان، ولاعب أتلانتا هوكس دومينيك ولكينز على الملعب ذاته عام 1988.

ولم يفصل بين اللاعبين سوى المحاولة الأخيرة، اذ نال جوردون «دانك» قفز خلاله من فوق لاعب بوسطن سلتيكس تاكو فول (أطول لاعب في الدوري مع 2,26 م)، ونال عليه علامة 47 (منحه ثلاثة حكام علامة 9 وحكمان علامة 10)، بينما نال جونز علامة 48 (منحه ثلاثة حكام علامة 10 وحكمان علامة 9) بعد تنفيذ كرة ساحقة شملت بدء القفز من على خط الرميات الحرة تقريبا، قبل وضع الكرة في السلة باليد اليسرى.