شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة يواجهان الهلال والشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يتطلع شباب الأهلي إلى حصد فوزه الأول في منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا عندما يستضيف الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم فريق الهلال السعودي حامل اللقب في مباراة يستعيد خلالها «الفرسان» ذكريات نسخة 2015 التاريخية.

وكان شباب الأهلي دشن مشواره في النسخة الحالية بالخسارة أمام باختاكور 1-2 في طشقند، في حين فاز الهلال على شهر خودرو الإيراني 2-صفر، لذلك فان «الفرسان» يرفع شعار الفوز في مواجهة بطل آسيا.

سبق لشباب الأهلي أن فاز مرة واحدة على الهلال من أصل ثماني مباريات أقيمت بينهما في البطولة، وهي آخر لقاء أقيم بينهما عام 2015، وكان في إياب نصف النهائي الذي فاز به «الفرسان» 3-2 في مباراة تاريخية تأهل عبرها متصدر دوري الخليج العربي حالياً إلى نهائي البطولة القارية.

كما أن شباب الأهلي لم يخسر في آخر 4 مباريات أمام الهلال، لكن مدرب الفريق السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، أكد أن «كرة القدم لا تعتمد على التاريخ والاحصائيات. هي مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام، أما نحن فنركز في المباراة فقط».

من جهته، قلل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من شأن خسارته الشخصية لسبع مباريات، منها ست مع فريقه السابق الوصل، ومباراة باختاكور مع شباب الأهلي، مؤكداً أنه كانت هناك ظروف خاصة للفترة التي خاض فيها دوري أبطال آسيا مع «الإمبراطور» حيث كان التركيز وقتها على خوض نهائي بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وكشف أروابارينا أن البرازيلي ليوناردو دي سوزا لن يشارك في المباراة اليوم، لأنه ما زال يخضع لفترة الاستشفاء.

وعن المباراة، قال المدرب الأرجنتيني «إنها مباراة مهمة جداً أمام فريق كبير فاز بلقب النسخة الأخيرة، ونتمنى أن نحقق الفوز، ولدينا طموح أن نقدم مباراة قوية».

وقال لاعب شباب الأهلي وليد حسين: الهلال فريق كبير وبطل ونحترمه، لكننا نسعى إلى تحقيق الفوز.

وتذكر وليد مباراة عام 2015 مع الهلال وأكد أنها في بالهم بعد مرور 5 سنوات، وقال: حتى الآن نشاهد هذه المباراة التاريخية التي حققنا فيها الفوز 3-2، وهي تمنحنا ثقة كبيرة، ومعنويات عالية، ولكن نعرف أن الهلال فريق كبير، ويجب أن نقاتل للفوز عليه.

أما رازفان مدرب الهلال، فقال في المؤتمر الصحفي للقاء: نعرف أن شباب الأهلي من أعرق الأندية في الإمارات ويملك لاعبين جيدين، ولكن لديه نقاط ضعف يجب أن نستغلها.

وعن جاهزية ياسر الشهراني ومصابي الهلال، قال: لا توجد غيابات، فقط سيغيب محمد الشلهوب، وتحضيرنا للمباراة كان غريباً بعض الشيء، حيث اننا نلعب مباراة كل 4 أيام.

ودعا عبد الله الحافظ مدافع الهلال إلى احترام شباب الأهلي «الذي يتصدر الدوري الإماراتي، والمباريات معه دائماً تكون شرسة».

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مهمة عنابية

وفي المباراة الثانية التي تقام في أربيل، يتطلع الوحدة إلى تحقيق انتصاره الأول، عندما يحل ضيفاً على الشرطة العراقي في الساعة السادسة من مساء اليوم .

ويدخل العنابي المباراة بنقطة واحدة حصل عليها من تعادله أمام الأهلي السعودي في الجولة الأولى، لتتساوى جميع فرق المجموعة.. الوحدة والأهلي السعودي والشرطة والاستقلال في النقاط والأهداف.

ويفتقد الوحدة في مباراة اليوم الثنائي المدافع الدولي محمد برغش والصاعد طحنون الزعابي، والمهاجم عبد الله أنور، بسبب عدم اكتمال شفائهم.

ومن المتوقع أن يدفع الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة بتشكيلة تضم: محمد الشامسي، خالد الظنحاني، شانغ ريم، فارس جمعة، لوكاس، لي ميونغ، خميس إسماعيل، إسماعيل مطر، خليل إبراهيم، موبوكو، تيجالي.

وفي المقابل يخوض الشرطة العراقي المباراة مكتمل الصفوف باستثناء غياب لاعبه كرار جاسم لعدم جاهزيته البدنية للمشاركة في اللقاء الآسيوي.

وأشار الإسباني خيمينيز مدرب الوحدة، الى أن العنابي لا ينشغل بما أسفرت عنه المواجهات التاريخية مع الفرق العراقية، وقال: نحن أبناء اليوم، ونحترم الشرطة المنافس ونتطلع إلى تقديم أداء قوي يقودنا لنتيجة إيجابية من أجل التقدم في الترتيب.

وأوضح مدرب الوحدة أن كل فريق يعاني لكن بطريقة مختلفة، وقال: نعلم أن النشاط المحلي في العراق متوقف، وفي المقابل أيضاً الوحدة يعاني من ضغط المباريات.

تحذير من تيجالي

وأكد ألكسندر إليتش مدرب الشرطة العراقي أن فريقه يخوض تحدياً جديداً وكبيراً أمام الوحدة، وأعترف بأن المنافس فريق مميز يضم نخبة من النجوم الذين يجمعون بين الخبرة والمهارة، فضلاً عن الفارق في الجاهزية البدنية الذي أثر على فريقه كثيراً بالشوط الثاني من لقاء الجولة الماضية.

وأضاف: مباراة الاستقلال كانت مقياساً لمستوانا،ولكن طريقة لعب الوحدة مختلفة ولديه أجانب نحترم قدراتهم خاصة تيجالي الذي أعرفه جيداً منذ أن كان لاعباً في الدوري السعودي.

وبدوره، وعد حسام كاظم مدافع الشرطة جمهور فريقه بأن يقدم لهم الفوز هدية عقب المباراة، بالرغم من اعترافه أن الوحدة فريق صعب ومميز وأن المهمة ستكون أمامه صعبة جداً، مبيناً أن عاملي الأرض والجمهور هما ميزة يجب أن يستغلوها جيداً..

ونفى أن يكون هناك أي تأثير لتنقل الفريق بين بغداد وأربيل خلال الأسبوع، وقال: المسافة قصيرة جداً لا تتعدى 50 دقيقة بالطائرة، والفريق في حالة بدنية جيدة.