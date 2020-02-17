يوفنتوس لايقنع بغياب رونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق يوفنتوس فوزاً غير مقنع على ضيفه بريشيا 2-صفر لا سيما أنه لعب في مواجهة 10 لاعبين على مدى 53 دقيقة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر مدربه ماوريتسيو ساري إراحته. وجاءت نقطة التحول في الدقيقة 37 لدى طرد الفرنسي فلوريان ايي لاعتراضه الويلزي أرون رامسي، ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا من الركلة الحرة المحتسبة في افتتاح التسجيل، ثم سجل الكولومبي خوان كوادرادو الثاني.