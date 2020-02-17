لجنتا انتخابات اتحاد الكرة والرابطة تعتمدان الترشيحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعاً برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور حمد خميس حمد، عبدالرحمن العامري وعبدالرحمن محمد الشرهان أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وقامت اللجنة بفحص استمارات المرشحين لعضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وتم اعتماد ترشيحات كل من: هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة) سالم علي الشامسي (نادي العين) سيف ماجد المنصوري (نادي الظفرة) يوسف حسين السهلاوي (نادي الحمرية) جمعة حمدان العبدولي (نادي دبا) أمل حسن بوشلاخ (نادي رأس الخيمة )سعيد أحمد رباع (نادي التعاون) علي حمد البدواوي (نادي حتا) حميد أحمد الطاير (نادي النصر) عامر حسين الصيعري( نادي الوحدة )عبدالله سعيد الكعبي (نادي مصفوت) فهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس) أحمد يوسف درويش (نادي الإمارات)، والأسماء المرشحة من قبل الرئيس وهم: إبراهيم سلمان الحمادي وسالم عبدالله الشامسي وخلفان جمعة بالهول.

كما قررت لجنة الانتخابات الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية قبول الترشيحات المقدمة من كل من عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وناصر إبراهيم الظفري، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد،برئاسة محمد العامري، وحضور المحامية شيخة علي الكعبي نائبة الرئيس، وخالد النقبي عضو اللجنة.