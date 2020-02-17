مين يقود توتنهام لفـوز قاتل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفاً في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه توتنهام فوزاً في غاية الأهمية في السباق نحو المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، على أستون فيلا 3-2 أمس ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وساهم الفوز الثالث توالياً في الدوري بينها واحد على مانشستر سيتي في صعود توتنهام إلى المركز الخامس.

ورفع توتنهام رصيده إلى 40 نقطة مقابل 41 لتشيلسي الرابع الذي يواجه مانشستر يونايتد اليوم في ختام المرحلة.

وعاش توتنهام بداية مباراة سيئة عندما سجل مدافعه البلجيكي توبي الدرفيريلد خطأ في مرماه بعد مرور 9 دقائق، لكن الدرفيريلد عوض خطأه بإدراكه التعادل، ومنح هيونغ مين التقدم لتوتنهام من ركلة جزاء، وسجل البلجيكي بيورن انغلز التعادل، قبل أن يفعلها هيونغ مين بتسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.