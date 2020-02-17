«أطلس 12» يعانق ناموس شراع دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج طاقم السفينة «أطلس 12» لمالكها النوخذة أحمد راشد السويدي بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية 60 قدماً .

وجاء في المركز الثاني «مفارج 91» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي، وحلت السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير بقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري في المركز الثالث.

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