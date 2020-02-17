«ريمونتادا» لباريس سان جيرمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر تخلفه بثلاثية نظيفة على أرض اميان المتواضع إلى «ريمونتادا» وتقدم 4-3 ثم تلقى هدف التعادل (4-4) في الوقت بدل الضائع، في المرحلة 25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان سان جيرمان في طريقه إلى خسارته الأولى في الدوري منذ الأول من نوفمبر/‏ تشرين الثاني، بعد تخلفه صفر-3 إثر مرور 40 دقيقة على البداية، لكن تبديلات مدربه الألماني توماس توخل ساهمت في تغيير سيناريو المواجهة.

لعب المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني، أفضل هداف في تاريخ النادي، أساسياً بعد استبعاده في الآونة الاخيرة، فيما غاب نجما الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي لإراحتهما قبل مواجهة دورتموند.

كما جلس الإيطالي ماركو فيراتي، البرازيلي ماركينيوس والإسباني خوان برنات على مقاعد البدلاء، فيما لعب المدافعان الشابان تانغي كواسي (17 عاماً) والهولندي ميتشل باكر (19 عاماً) منذ البداية.

وبعمر 17 عاماً و253 يوماً، أصبح كواسي ثاني أصغر لاعب في تاريخ سان جيرمان يحقق ثنائية في الدوري بعد ليونيل جوستييه عام 1976 عندما كان بعمر 17 عاماً و212 يوماً.