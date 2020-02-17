منافسة قوية في التصفيات الإماراتية لبطولة «ريد بُل نيمار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في مختلف مناطق الإمارات، التصفيات المؤهلة إلى النسخة الخامسة لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف»، والتي ستشهد إقامة 9 محطات للتصفيات في مختلف مناطق الدولة، على أن يكون النهائي المرتقب يوم 6 مارس/آذار المقبل عند شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، وسط منافسة قوية من أجل تحديد هوية الفريق المحظوظ الذي سينال بطاقة المشاركة في الحدث العالمي الذي يقام في مدينة برايا جراندي البرازيلية هذا الصيف، ومواجهة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

وانطلقت التصفيات في نادي أبطال الخليج الرياضي في دبي مطلع الشهر الجاري، و تتواصل في عدة مواقع أخرى في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والعين والشارقة وعجمان؛ وذلك مع استمرارية إقامة هذا الحدث في الإمارات؛ بوصفها تضم عدداً كبيراً من الجنسيات، وتشكل محطة مهمة في نسخة عام 2020.

وتقام البطولة بنظام خماسيات كرة القدم، وتحظى بدعم المهاجم البرازيلي نيمار، ويشارك فيها لاعبون تراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً من مختلف أنحاء العالم؛ للاحتفال بشغفهم المشترك، وهو كرة القدم، وستكون الإمارات واحدة من بين أكثر من 40 بلداً من 6 قارات تستضيف التصفيات خلال الأشهر المقبلة، والتي ستشهد منافسة بين اللاعبين؛ بهدف بلوغ النهائيات الوطنية، وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي العالمي الذي سيقام مرة جديدة في معهد «إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور». وسبق أن دخل فريق الرجاب بطل تصفيات دولة الإمارات، التاريخ قبل عامين، مع مشاركة أول لاعبين إماراتيين في النهائي العالمي، وتغلب الفريق على روسيا وإنجلترا والدنمارك، ونال الثالث.

وسيتسنى للفائزين مواجهة مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم في «إينستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور»، وهو المجمع التعليمي والرياضي الخاص الذي لا يبغي الربح، والذي يهتم بالأطفال المحرومين اجتماعياً الذين تراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاماً وعائلاتهم، وكذلك سيتسنى للفريق المحظوظ مواجهة نيمار جونيور شخصياً في مباراة يخوضها مع أصدقاء له.

وستكون البطولة شاملة؛ إذ تتضمن فرقاً مختلطة، أو يمكن لفرق مؤلفة من الإناث فقط المشاركة، ويجب على أغلب اللاعبين أن يكونوا بين 16 و25 عاماً، على أن يسمح للاعبَين اثنين فقط بأن يكونا فوق ال25 من العمر.

وفي رسالة تحفيزية من النجم البرازيلي نيمار جونيور، للمشاركين، قال: إنها أروع أشكال كرة القدم مع أفضل زملاء لك، ومن خلالها تعلمت المهارات التي استخدمها في اللعب اليوم. للفوز في المباريات الخماسية والتفوق على الجميع، تحتاج إلى استراتيجية وإدراك جيد للحظات المناسبة للهجوم أو للدفاع، فالدفاع الجيد في غاية الأهمية، وهو قد ينقل فريقك إلى مراحل متقدمة من البطولة.