شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى لاعب الأهلى يؤدى مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى مناسك العمرة ، حيث نشر صورة له أمام الكعبةعبر حسابه على انستجرام.، وسط دعوات من جمهور المارد الأحمر بشفائه بعد إجراءه جراحة في غضروف الركبة.





يشار إلى أن اللاعب حمدى فتحى يخضع لبرنامج علاج والتأهيل يسير بالشكل الذى حدده الطبيب الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة، موضحاً أن هناك برنامجا محددا يسير عليه اللاعب منذ خضوعه للجراحة، حيث توجه إلى ألمانيا فى زيارة قصيرة خلال الفترة الماضية خضع خلالها لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن فى حالته قبل تنفيذ المرحلة الجديدة فى برنامج العلاج الطبيعى.

من المقرر أن يتوجه "فتحى" من جديد إلى ألمانيا خلال أسبوعين لاستكمال برنامجه العلاجى، والبدء فى مرحلة التأهيل، وذلك وفقا للبرنامج المتبع مع الخبير الألمانى ماير وكان حمدى فتحى قد أجرى جراحة غضروف الركبة، وبدأ فى تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة .

Advertisements

من جانب آخر ، خضع سعد سمير لاعب الأهلى ، لجراحة فى ألمانيا بعد تعرضه لإصابة فى وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.