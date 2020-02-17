شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار: باهر المحمدي لم يتمرد.. والأهلي اذا أراده عليه التفاوض مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح أدهم السلحدارخلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "باهر المحمدي لم يتمرد وسيتواجد في الإسماعيلي غدا وسيتدرب منفردا وتواجد في ألمانيا للعلاج و الأهلي اذا أراد التعاقد مع باهر المحمدي يفاوض إدارة الإسماعيلي".
وأشار أدهم السلحدار أن فريق الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي في مباريات بطولة الدوري المحلى و وأن جميع الأخطاء التحكيمية أصبحت متكررة .
حقق الإسماعيلى فوزًا هامًا على الرجاء المغربى، بهدف نظيف دون رد أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.
الإسماعيلى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
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