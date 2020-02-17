شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار: باهر المحمدي لم يتمرد.. والأهلي اذا أراده عليه التفاوض مع الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح أدهم السلحدارخلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "باهر المحمدي لم يتمرد وسيتواجد في الإسماعيلي غدا وسيتدرب منفردا وتواجد في ألمانيا للعلاج و الأهلي اذا أراد التعاقد مع باهر المحمدي يفاوض إدارة الإسماعيلي".

Advertisements

وأشار أدهم السلحدار أن فريق الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي في مباريات بطولة الدوري المحلى و وأن جميع الأخطاء التحكيمية أصبحت متكررة .