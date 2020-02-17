شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يواجه علي فرج و رنيم الوليلي أمام نوران جوهر في نهائي بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالميا وبطل العالم، إلى نهائي بطولة الجمهورية التي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية امتدت ل 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12/10, 9/11, 11/5, 7/11, 13/11.

فيما تغلب طارق مؤمن على منافسه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالميا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة زجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/1, 8/11, 12/10, 11/8.

حجز الثنائي، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونوران جوهر لاعبة دجلة والمصنفة الثانية عالميا، مقعديهما المباراة النهائية ببطولة الجمهورية التي ينظمها الاتحاد المصري للاسكواش، ليلتقي الثنائي في قمة الاسكواش العالمي بالبطولة. وفازت رنيم الوليلي في مباراة الدور نصف النهائي على منافستها هانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس والمصنفة العاشرة عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/9, 12/10, 11,6. Advertisements فيما تغلبت نوران جوهر على منافستها روان العربي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت ل 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/9, 11/5, 8/11, 6/11, 16/14.

ويعتبر الثنائي، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، وزوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة، هما حاملي لقب بطولة الجمهورية عن النسخة الماضية.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجاري، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصد كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجاري، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.