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صور.. بيراميدز يواصل الإعداد لمواجهة الإسماعيلى بالكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية، اليوم الأحد، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادً لموقعة الإسماعيلي في كأس مصر والمقرر لها يوم 21 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية في دور الستة عشر للبطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

 

وخاض اللاعبون تدريباتهم تحت قيادة المدير الفني أنتي تشاتشيتش ووسط روح معنوية مرتفعة من جميع اللاعبين، خاصة بعد الفوز الأخير على المقاولون العرب في الدوري.

 

وقرر تشاتشيتش الاكتفاء بالتدريبات اليومية بملعب الدفاع الجوي دون خوض مباراة ودية، على أن يختار قائمته عقب مران الخميس ويتوجه الفريق بعدها إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد اللقاء المقرر له مساء الجمعة.

 

وحقق الإسماعيلى فوزًا هامًا على الرجاء المغربى، بهدف نظيف دون رد أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

الإسماعيلى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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