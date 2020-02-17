شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي كبير ومباراة العودة أمام الرجاء صعبة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ان فريق الرجاء فريق كبير و مباراة العودة ستكون صعبه بين جماهيره و لكن ايضا فريق الاسماعيلى كبير بلاعبيه و جماهيره و قادرون على تخطى هذه العقبه بمشيئه الله.
واكمل بان الاسماعيلى حقق الانتصار فى الشوط الاول من نصف النهائى بالاسماعيلية و هناك شوط ثانى بالمغرب سنقاتل من اجل مواصله التقدم نحو نهائى البطوله.
حقق الإسماعيلي فوزًا صعبًا على ضيفة الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بذهاب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس” على ستاد الإسماعيلية.
وفاز في اللقاء بفضل مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي زار شباك الرجاء في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.
ويحتاج الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل بعد لقاء العودة في 15 مارس لنهائى البطولة العربية.
المباراة شهد احتساب للاسماعيلى ركلة جزاء مستحقة جاءت من خلال تقنية الحكم المساعد “الفار” بجانب تألق محمد مجدى حارس المرمى الذى تألق بشكل لافت للنظر بعد تصديه لأكثر من فرصة خطيرة للفريق المغربى.
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