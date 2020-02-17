شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 / 2 / 2020 فى مقدمتها ، طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري علي ستاد القاهرة بدون جمهور وافقت الجهات الأمنية علي اقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت ادارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة علي ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري. Advertisements طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.