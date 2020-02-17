شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن إقامة مباراة الترجى على استاد القاهرة بحضرور 30 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حصل على الموافقات الأمنية من أجل إقامة مباراة الفريق الكروى الأول والترجي التونسي فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها بالقاهرة يوم 28 فبراير الجارى، على استاد القاهرة وبحضور 30 ألف مشجع، ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لوزير الرياضة ووزير الداخلية والأمن العام وجميع الجهات المعنية مشددا على أن القرار جاء بعيدا عن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية التي تديره برئاسة عمرو الجنايني.

أضاف مرتضى فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للنادى: "الجنايني يمنع الزمالك من الحصول على مستحقاته التي يرسلها الاتحاد الإفريقي بداعي الحجز على أموال النادي دون وجه حق"، وناشد رئيس النادي جماهير الزمالك المخلصة بمساندة النادي وعدم ترك الفرصة لعناصر خارجة تندس بينهم وتخرج عن النص وذلك قبل طرح تذاكر مباراة الترجي التونسي المقبلة.