الزمالك يفوز على سبورتنج بدورى سوبر السلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشهدت المبارة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 30 دقيقة ولكنه عاد مرة أخرى واستأنفت المباراة .

يذكر أن فريق سيدات سلة سبورتنج توج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالشارقة فى الإمارات بعد الفوز على الفحيص بنتيجة 61/59.

كان فريق سبورتنج طلب استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة

لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد.

وجاء ترتيب بطولة الدورى بتصدر الاتحاد السكندرى برصيد 24 نقطة، ويليه الأهلى 23 نقطة، والجزيرة 23 نقطة وسبورتنج 20 نقطة، والزمالك 19 نقطة، وسموحة 18 نقطة، ومصر للتأمين 15 نقطة، وطلائع الجيش 14 نقطة.

يذكر أن فريق سيدات سلة سبورتنج توج بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى منافسات دورة الألعاب العربية التى تقام بالشارقة فى الإمارات بعد الفوز على الفحيص بنتيجة 61/59.

كان فريق سبورتنج طلب استعارة ثريا محمد لاعبة الأهلى خلال مشاركته فى دورة الألعاب العربية التى تقام بالإمارات، وهو ما وافق عليه الفريق الأحمر، إلا أنه هناك مباراة مع الجزيرة فى كأس السيدات، فطلب الأهلى تأجيل المباراة على أن يتم خوضها عقب عودة اللاعبة من البطولة، لكن مسئولى الجزيرة رفضوا التأجيل وتمسكوا بالموعد المحدد.